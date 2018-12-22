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В ход пошла старая уловка мошенников — кража на «бутылку» 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
По статистическим данным все чаще мошенники вновь начинают использовать старый метод кражи автомобилей.
Особенно популярным этот способ был еще в 2011 году. Но, в связи с большим раскрытием преступлений злоумышленники отказались от него, используя более изощренные варианты. В текущем году ситуации с использование подобного способа вновь стали появляться среди уголовных дел.
Смысл кражи заключается в том, что под крыло машины подкладывается обычная пластиковая бутылка. Садясь в автомобиль водитель слышит странный треск. Как правило звук возникает в районе заднего колеса. Пока водитель выходит к заднему колесу, чтобы посмотреть что произошло рядом скрывшийся мошенник запрыгивает в автомобиль и угоняет его.
Таким же способом крадутся барсетки, сумки и документы. Чаще всего подобные преступления совершаются на парковках торговых центров, оживленных районах, возле бизнес-центров и так далее. Перед совершением преступления угонщики предварительно изучают район и точно знают расположение всех камер наблюдения.
Впрочем, сотрудники правоохранительных органов утверждают, что водители сами помогают мошенникам, оставляя в машине ключи, сумки и даже деньги на видных местах. При любом выходе из авто важно помнить о безопасности и соблюдать её, чтобы потом не пришлось обращаться в правоохранительные органы с заявлением.
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Автоновости , МВД
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