В ход пошла старая уловка мошенников — кража на «бутылку»

По статистическим данным все чаще мошенники вновь начинают использовать старый метод кражи автомобилей.

Особенно популярным этот способ был еще в 2011 году. Но, в связи с большим раскрытием преступлений злоумышленники отказались от него, используя более изощренные варианты. В текущем году ситуации с использование подобного способа вновь стали появляться среди уголовных дел.

Смысл кражи заключается в том, что под крыло машины подкладывается обычная пластиковая бутылка. Садясь в автомобиль водитель слышит странный треск. Как правило звук возникает в районе заднего колеса. Пока водитель выходит к заднему колесу, чтобы посмотреть что произошло рядом скрывшийся мошенник запрыгивает в автомобиль и угоняет его.

Таким же способом крадутся барсетки, сумки и документы. Чаще всего подобные преступления совершаются на парковках торговых центров, оживленных районах, возле бизнес-центров и так далее. Перед совершением преступления угонщики предварительно изучают район и точно знают расположение всех камер наблюдения.