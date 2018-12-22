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УАЗ рассказал о грядущих новинках 2019 года 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские автолюбители вскоре смогут приобрести «Патриота» с «автоматом» и обновленные «Буханку» и «Хантера».
Ульяновский автомобильный завод рассказал о новинках, ожидающих российских автолюбителей в 2019 году.
Главной премьерой автоконцерн называет «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач. Ждать его появления следует осенью следующего года. Помимо него, УАЗ выпустит специальные версии так любимой автомобилистами «Буханки», а также «Хантера» и того же «Патриота». Точные даты выхода новинок на рынок производитель не называет.
Автоматом, который будут устанавливать на нового «Патриота», станет АКПП Punch 6L50, которая будет работать вкупе с 2,7-литровым российским двигателем ZMZ мощностью 150 лошадиных сил. Ресурс коробки составит 200 000 километров. Предварительно за «автомат» придется доплатить от 60 до 100 тысяч рублей. Цена «Патриота» на данный момент — от 709 000 рублей. Об этом сообщает «РГ».
Между тем, подразделения военной полиции пополнили свой автопарк спецверсиями УАЗ «Патриот». Военные представительства Минобороны РФ приняли 22 автомобиля в различных модификациях, произведенных в интересах Военной полиции МО РФ.
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Автоновости , УАЗ , Министерство обороны , Ульяновский автомобильный завод
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