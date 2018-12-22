Минусы недешёвого Renault Kaptur раскрыл эксперт

Автомобильный эксперт подробно рассмотрел в своем блоге все недостатки недавно приобретенного им паркетника Renault Kaptur

После нескольких дней эксплуатации им была раскрыта большая часть неудобств автомобиля.

Первым и наиболее существенным недостатком он назвал слишком высокую жесткость пластикового покрытия автомобиля стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей, который должен быть намного более мягким. Также в салоне отсутствуют подставки для стаканов, вместо которых имеется углубление рядом с ручкой переключения передач, что создает определенные неудобства. Место для розетки в 12 В также было выбрано не самым лучшим образом.

Неудобства при управлении автомобилем водитель испытывает и в случае необходимости использовать регулятор громкости системы мультимедиа, установленной в нем. Вместо привычного регулятора были установлены кнопки вверху экрана.

Зарядка и разъем USB также имеет неудобное расположение. При подключении к нему мобильного телефона либо другого электронного устройства, кабель будет растянут по всему салону. На системе обогрева сидений отсутствует подсветка, а размещение кнопок на системе круиз-контроля также выполнено не лучшим образом.