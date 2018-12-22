Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минусы недешёвого Renault Kaptur раскрыл эксперт 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобильный эксперт подробно рассмотрел в своем блоге все недостатки недавно приобретенного им паркетника Renault Kaptur.
После нескольких дней эксплуатации им была раскрыта большая часть неудобств автомобиля.
Первым и наиболее существенным недостатком он назвал слишком высокую жесткость пластикового покрытия автомобиля стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей, который должен быть намного более мягким. Также в салоне отсутствуют подставки для стаканов, вместо которых имеется углубление рядом с ручкой переключения передач, что создает определенные неудобства. Место для розетки в 12 В также было выбрано не самым лучшим образом.
Неудобства при управлении автомобилем водитель испытывает и в случае необходимости использовать регулятор громкости системы мультимедиа, установленной в нем. Вместо привычного регулятора были установлены кнопки вверху экрана.
Зарядка и разъем USB также имеет неудобное расположение. При подключении к нему мобильного телефона либо другого электронного устройства, кабель будет растянут по всему салону. На системе обогрева сидений отсутствует подсветка, а размещение кнопок на системе круиз-контроля также выполнено не лучшим образом.
Car.ru: последние новости
В ход пошла старая уловка мошенников — кража на «бутылку» «Перехотелось Крузак брать»: Стоимость ремонта Land Cruiser 200 ужаснула сеть Как немцы избавляются от старых авто
Комментарии
Автоновости , Renault Kaptur , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области
УАЗ рассказал о грядущих новинках 2019 года
Тройное ДТП произошло в Крыму
Стоимость ремонта Land Cruiser 200 ужаснула сеть
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео10
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:34
Водитель протаранил полицейских в Петербурге
ДТП
00:20
Тройное ДТП произошло в Крыму
ДТП
01:14
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге
Автоновости
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
00:57
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение