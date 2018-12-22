Пользователи группы в социальной сети ВКонтакте обсуждали чек за обслуживание автомобиля Land Cruiser 200. Сумма просто поразила участников обсуждения, ведь за все про все с владельца взяли около миллиона рублей!
Если смотреть по чеку, в машине заменили расходники и провели ремонтные работы с мотором. В чеке прописана сумма 900480 рублей.
Особенно читателям бросились в глаза некоторые явно неадекватные суммы. Так за замену "дворников" запросили 9000 рублей, а антифриз согласились заменить за 16000 рублей. Что уж говорить о снятии двигателя с рамы за 72500 рублей!
Также поразило пользователей сколько "мастера" умудрились использовать масла. Люди интересуются, мол куда в "Крузаке" можно залить 30 литров?
В целом сообщество резюмировало, что расценки были явно завышены.
Из причин были названы: отмывание денег, а также завышение тарифов из-за безграмотности владельца.