«Перехотелось Крузак брать»: Стоимость ремонта Land Cruiser 200 ужаснула сеть

Пользователи группы в социальной сети ВКонтакте обсуждали чек за обслуживание автомобиля Land Cruiser 200. Сумма просто поразила участников обсуждения, ведь за все про все с владельца взяли около миллиона рублей!

Если смотреть по чеку, в машине заменили расходники и провели ремонтные работы с мотором. В чеке прописана сумма 900480 рублей.

Особенно читателям бросились в глаза некоторые явно неадекватные суммы. Так за замену "дворников" запросили 9000 рублей, а антифриз согласились заменить за 16000 рублей. Что уж говорить о снятии двигателя с рамы за 72500 рублей!

Также поразило пользователей сколько "мастера" умудрились использовать масла. Люди интересуются, мол куда в "Крузаке" можно залить 30 литров?

В целом сообщество резюмировало, что расценки были явно завышены.

Из причин были названы: отмывание денег, а также завышение тарифов из-за безграмотности владельца.