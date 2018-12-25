Дептранс поддержал увеличение штрафа за неоплату парковки в Москве

Департамент транспорта Москвы поддерживает увеличение штрафа за неоплату парковки в Москве в два раза, до пяти тысяч рублей, заявил замруководителя департамента Андрей Корнеев.

Комиссия по законодательству, регламентам и процедурам в Московской городской думе в декабре внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за неоплату парковки в столице с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, соответствующий проект закона размещён на сайте столичного парламента.

"Действующая норма и действующий размер наказания … не удерживает человека от совершения правонарушения. Поэтому мы, конечно, поддерживаем увеличение штрафа за неуплату парковок и считаем, что пять тысяч рублей в настоящее время является соразмерным наказанием", — сказал Корнеев на заседании комиссии по законодательству, регламентам и процедурам во вторник.

Он пояснил, что власти Москвы были вынуждены ввести повышенные тарифы за парковку на ряде столичных улиц, чтобы "разгрузить их", потому что их заполняемость, особенно в центре, в пределах Садового кольца, зачастую превышает сто процентов.

"В настоящее время за сутки на некоторых улицах — это 237 улиц — гражданин за парковку за сутки может заплатить свыше семи тысяч рублей, что, в общем-то, составляет достаточно значительную сумму. С учётом того, что штраф, как мы все знаем, составляет 2,5 тысячи рублей, явно штраф несоразмерен возможности оставления своего транспортного средства на платной парковке без оплаты", — пояснил он.

В свою очередь депутат Владимир Платонов отметил, что повышать штраф надо, однако здесь нужен "дифференцированный подход". "Если у нас дифференциация по стоимости парковки, то должна быть и по сумме штрафа", — считает он.

Комиссия по законодательству, регламентам и процедурам по итогам обсуждения поддержала данный законопроект и рекомендовала Мосгордуме также поддержать его во всех чтениях.

С 15 декабря в центре столицы изменились цены на парковку. Теперь тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Вместе с тем изменения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников и введены точечно по конкретным улицам. Кроме того, на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям.