Готовится отзыв партии мотоциклов Husqvarna

Представители австрийской компании, занимающиеся выпуском данных транспортных средств, заявили о внезапных остановках двигателей на некоторых моделях мотоцикла Husqvarna.

Пока до сих пор не поступало никаких разъяснений по возникшему вопросу, но в скором времени ситуация прояснится.

Первая партия мотоциклов будет отозвана на североамериканском рынке. Специалисты называют только одну основную версию такой неисправности. Связана она исключительно с некорректной работой определенного блока, имеющего итальянское происхождение. Именно этот производитель выпускает систему, позволяющую регулировать подачу топлива.

Все мотоциклы, которые столкнулись с этой проблемой, были выпущены в 2012 и 2013 годах. В этот период времени между немецкой корпорацией и австрийской компанией был заключен договор о продаже бренда Husqvarna.

В ходе поиска причины неисправности двигателя стало известно, что его остановка может произойти совершенно в любое время. Этот фактор значительно повышает вероятность возникновения аварийной ситуации.