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Готовится отзыв партии мотоциклов Husqvarna 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Представители австрийской компании, занимающиеся выпуском данных транспортных средств, заявили о внезапных остановках двигателей на некоторых моделях мотоцикла Husqvarna.
Пока до сих пор не поступало никаких разъяснений по возникшему вопросу, но в скором времени ситуация прояснится.
Первая партия мотоциклов будет отозвана на североамериканском рынке. Специалисты называют только одну основную версию такой неисправности. Связана она исключительно с некорректной работой определенного блока, имеющего итальянское происхождение. Именно этот производитель выпускает систему, позволяющую регулировать подачу топлива.
Все мотоциклы, которые столкнулись с этой проблемой, были выпущены в 2012 и 2013 годах. В этот период времени между немецкой корпорацией и австрийской компанией был заключен договор о продаже бренда Husqvarna.
В ходе поиска причины неисправности двигателя стало известно, что его остановка может произойти совершенно в любое время. Этот фактор значительно повышает вероятность возникновения аварийной ситуации.
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