MAN и KH-Kipper представили новый самосвал

Новый самосвальный кузов W1CE производственного предприятия KH KIPPER появился на автомобильном отечественном рынке.

Конструкция рассчитывалась для конкретного применения в местностях с морозным и длительным зимним периодом. Для этого в схеме присутствует система использования отработанных выхлопных газов. Она согревает основание кузова, благодаря чему исключается промерзание и конденсация на стенках перевозимых грузов.

Аппарат разработан под шасси MAN TGS 64, с мотором в четыреста лошадиных сил. Конструкция изготовлена из стали HARDOX высокого качества. Толщина основания восемь миллиметров, а боковин пять.

Преимуществом данной модели является ее сравнительное облегчение на шестьсот килограммов. Вес шасси составляет сорок тонн. В кабине самосвала присутствуют компьютер MAN TRONIC, электрические стеклоподъемники, задние зеркала с подогревом и электронной регулировкой. Модель обещает стать самой востребованной в северных регионах России.