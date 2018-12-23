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MAN и KH-Kipper представили новый самосвал 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Новый самосвальный кузов W1CE производственного предприятия KH KIPPER появился на автомобильном отечественном рынке.
Конструкция рассчитывалась для конкретного применения в местностях с морозным и длительным зимним периодом. Для этого в схеме присутствует система использования отработанных выхлопных газов. Она согревает основание кузова, благодаря чему исключается промерзание и конденсация на стенках перевозимых грузов.
Аппарат разработан под шасси MAN TGS 64, с мотором в четыреста лошадиных сил. Конструкция изготовлена из стали HARDOX высокого качества. Толщина основания восемь миллиметров, а боковин пять.
Преимуществом данной модели является ее сравнительное облегчение на шестьсот килограммов. Вес шасси составляет сорок тонн. В кабине самосвала присутствуют компьютер MAN TRONIC, электрические стеклоподъемники, задние зеркала с подогревом и электронной регулировкой. Модель обещает стать самой востребованной в северных регионах России.
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