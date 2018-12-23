Yamaha показала новый мотоцикл

В 2018 году свое 20-летие отмечает одна из наиболее успешных моделей мотоцикла, произведенных фирмой Yamaha — YZF-R1.

Обновленная модель YZF-R3, представленная компанией из Японии, своим внешним видом напоминает более раннюю модель. Нововведениями, успешно реализованными в данной модели мотоцикла, являются новая форма топливного бака, светодиодные фары и оформленную в новом стиле приборную панель.

Силовой установкой на нем был выбран 2-цилиндровый рядный 4-тактный двигатель, отличающийся плавностью работы. В его конструкции использованы два верхних распределительных вала, на цилиндр приходятся клапана, облегченные поршни и цилиндры выполнены из алюминия. Охлаждение двигателя выполняется при помощи жидкости, а его рабочий объем составляет 321 куб.см.

В сухом состоянии вес его составляет 167 кг. Цена на мотоцикл на авторынке России стартует от 385 тысяч рублей. О стоимости новой версии на данный момент ничего не сообщается.

Модель YZF-R3 представляет собой неплохой вариант мотоцикла для начинающих, либо следующей ступенью после использования «125» класса мотоциклов.