«ГАЗ» разрабатывает концепт фургона «Волга» 

Горьковский автозавод планирует возвратить на конвейер легенду отечественного автопрома под брендом «Волга». Специалисты, вероятнее всего, готовят российский аналог немецкого Volkswagen Caddy, сообщает «Автовзгляд» ссылаясь на свои источники на предприятии.
Информацию о готовящемся концепте косвенно подтверждает специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом РФ, Правительством Нижегородской области и Группой компаний «ГАЗ». Соглашение о производстве экономичных дизельных двигателей содержит интересный пункт, в котором говорится о реализации совместных проектов.
Анонимный источник на предприятии сообщил «Автовзгляду», что запуск новой модели в производство состоится не ранее, чем через 2 года. Однако все стороны соглашения уже выработали совместную стратегию и начали работу над проектом.
Volkswagen Caddy впервые был представлен миру в 1980 году. С тех был представлен в трёх поколениях. На сегодняшний день модель выпускается в двух типах кузова — 2-местный фургон и 7-местный минивэн. Позиционируется производителем, как лёгкий коммерческий автомобиль.