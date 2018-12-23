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Самосвалы БелАЗ поедут на двигателях Scania 

Car.ru 55 минут назад
Фото: Car.ru
Карьерные самосвалы автозавода БелАЗ начали получать в комплектации двигатели Scania.
Первые восемь двигателей уже поставлены компанией «Скания-Русь» на автозавод. А четыре грузовика уже отправлены заказчикам. Ещё четыре машины должны быть собраны до конца текущего года.
БелАЗ-75454, начал сходить с конвейера белорусского автогиганта в 2016 году. Эта модель сразу же стала пользоваться успехом у зарубежных заказчиков. Установка на грузовик двигателя концерна Scania производится с соблюдением всех регламентов и требовании по экологии, предъявляемых к технике подобного класса в Европейском союзе.
Компании БелАЗ и «Скания-Русь»ведут переговоры о сотрудничестве в ещё одном новом проекте. В перспективе планируется оснастить двигателями концерна Scania самосвалы грузоподъёмностью 32 тонны.
Непосредственную установку двигателя на грузовик в процессе сборки, контролирует представитель инженерной службы Scania. Контроль за работой двигателей в процессе их эксплуатации, и их техобслуживание, будет осуществлять дилерская сеть Scania.
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