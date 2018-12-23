Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: AP
Портал Business Insider назвал самые ожидаемые модели авторынка в 2019 году.
В список попало 40 легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников.
В 2019 Audi выпустит на рынок обновленную линейку седанов, в которую вошли такие модели, как A6, А7 и А8. Кроме того компания начнет продажи обновленного внедорожника Q8, а также электрического E-Tron.
От BMW автолюбители ждут новый седан 3 Series, купе 8 Series и роадстер Z4. Еще в следующем году на рынке появится новое поколение внедорожников X5 и флагман X7.
Компактный кроссовер XT4 пополнит модельный ряд Cadillac. А Honda выпустит на рынок кроссовер Passport.
Станут доступны и новинки от Hyundai — кроссоверы Nexo на водородном топливе и восьмиместный Palisade, а также внедорожник Santa Fe.
В 2019 также появится внедорожник Land Rover Defender и кроссовер второго поколения Range Rover Evoque.
Lincoln выпустит седан Continental, внедорожник Aviator и кроссовер Nautilus. Mercedes-Benz — новый седан A-класса, спорткар AMG GT, внедорожник нового поколения GLE, электрический EQC и обновленную версию G-Wagon. Porsche — третье поколение Cayenne, восьмое поколение модели 911 и электрический седан Taycan.
После восьмилетнего перерыва в продажу вновь поступит пикап Ranger от компании Ford. А в шоурумах автосалонов наконец-то появится Jeep Gladiator. В 2019 году также дебютирует седан Kia K900.
Автолюбители смогут приобрести кроссовер премиум класса Lamborghini Urus, компактный Lexus UX, новую версию суперкара 720S от McLaren, пикап Ram 1500, новый Cullinan от Rolls-Royce, Model Y от Tesla, Toyota Supra, Volkswagen Arteon и универсал Volvo V60.
Последние новости
Германия удивлена "неожиданной сменой курса" в Вашингтоне Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год Йети самые: ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Комментарии
Автоновости , Lamborghini Urus , Hyundai , Jeep , Volvo , Land Rover Defender , Lincoln , Audi , Toyota Supra , BMW , Kia , Volkswagen Arteon , Lexus , Volvo V60 , Cadillac , Lamborghini , Rolls-Royce , Tesla , Toyota , Jeep Gladiator , Volkswagen , Rover , Honda , McLaren , Porsche , Land Rover , Mercedes-Benz , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сэкономить на покупке автомобиля перед Новым годом1
Самосвалы БелАЗ поедут на двигателях Scania1
Какие присадки вредят дизельным моторам?
Внедорожник с охотниками упал в обрыв на Кубани
«ГАЗ» разрабатывает концепт фургона «Волга»
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:34
Водитель протаранил полицейских в Петербурге
ДТП
00:20
Тройное ДТП произошло в Крыму
ДТП
01:14
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге
Автоновости
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
01:16
Автобус с россиянами попал в крупное ДТП в Швейцарии
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение