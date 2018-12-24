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Московских водителей призвали к осторожности из-за метели 

Мослента + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Столичные власти предупредили водителей о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за прогнозируемой метели. Об этом говорится в сообщении Транспортного комплекса Москвы, опубликованном в Twitter.
«Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах. Будьте осторожны!» — говорится в сообщении.
По состоянию на 08:230 утра загруженность столичных дорог оценивается на шесть баллов из 10 возможных.
В пятницу, 21 декабря, в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Отмечалось, что начавшийся вечером в пятницу снегопад продолжится все выходные. Высота снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров.
В предновогодние дни ситуация на столичных дорогах усугубилась: в течение нескольких дней восьмибалльные пробки фиксируются до наступления официального часа пик.
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