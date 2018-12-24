Московских водителей призвали к осторожности из-за метели

Столичные власти предупредили водителей о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за прогнозируемой метели. Об этом говорится в сообщении Транспортного комплекса Москвы, опубликованном в Twitter.

«Синоптики обещают нам снегопады сегодня и завтра, помните, что метель снижает видимость на дорогах. Будьте осторожны!» — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:230 утра загруженность столичных дорог оценивается на шесть баллов из 10 возможных.

В пятницу, 21 декабря, в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Отмечалось, что начавшийся вечером в пятницу снегопад продолжится все выходные. Высота снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров.

В предновогодние дни ситуация на столичных дорогах усугубилась: в течение нескольких дней восьмибалльные пробки фиксируются до наступления официального часа пик.