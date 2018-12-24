Mercedes-Benz представил самый доступный «Гелендваген»

Компания Mercedes-Benz обнародовала характеристики новой модификации внедорожника G-класса, которая станет самой бюджетной в линейке. При этом производитель уверенно называет новинку "самым мощным и экономичным внедорожником".

Новый вариант G-класса вместе с обозначением G 350 d получил рядный шестицилиндровый турбодизель, который на заводе известен под кодом OM 656. При объеме в 2,9 л мотор развивает 286 л.с. и внушительные 600 Нм крутящего момента, доступные в широком диапазоне 1 200 — 3 200 об/мин. Утверждается, что при этом мотор способен удовлетвориться 9,6 л топлива на 100 км пути, а с точки зрения экологии удовлетворяет стандартам Euro 6d-Temp, причем конструкция двигателя позволяет и дальнейшие "зеленые" усовершенствования.

Помимо системы мочевинной нейтрализации, двигатель снабдили и особым умением двигаться "накатом": когда задействован режим "Эко" и водитель отпускает педаль газа, электроника размыкает связь между мотором и коробкой передач, позволяя мотору работать практически на холостых оборотах. Отмечается, что в таких условиях снижаются расход топлива и воздействие на окружающую среду, а сам внедорожник способен укатиться гораздо дальше, чем при обычном "накате".

Мотор получил еще и активные опоры, которые способны менять жесткость в зависимости от скорости — это решение помогает снизить вибронагруженность и повысить акустический комфорт.

В качестве коробки передач на Mercedes-Benz G 350 d использован традиционный 9-диапазонный автомат (правда, с доработанным блоком управления) в паре с раздаточной коробкой и системой постоянного полного привода. Предусмотрены комплектацией и блокировки дифференциалов. В итоге на набор первой "сотни" новинка тратит 7,4 с, а максимальная скорость дизельного "гелендвагена" составляет 199 км/ч.

Новая модификация внедорожника получит доступ к тому же набору опций, что и прочие версии, хотя в Mercedes-Benz уже пообещали новинке весьма богатую базовую комплектацию. При этом именно G 350 d призван стать самым доступным "гелендвагеном" в современной линейке. Официально цены пока не объявлены — это случится в январе, а в европейских шоу-румах "живые" G 350 d появятся весной. Не исключено, что примерно в это же время Mercedes-Benz G 350 d доберется и до России. Сейчас в нашей стране можно приобрести 422-сильный G 500 (от 9 050 000 рублей) или AMG G 63 с 585-сильным мотором по цене от 12 550 000 рублей.