Выход нового Ford Focus в России задерживается

Ford представил новый Focus четвертого поколения в апреле 2018 года, и в Европе машина уже доступна в продаже, а к концу 2019 года ее стоит ждать и на большинстве других рынков, но, вероятно, не в России, сообщает Autoreview.ru

Главные причины задержки — продолжающееся производство Focus третьего поколения на заводе во Всеволжске, и слабые продажи, которые до сих пор не позволили отбить затраты компании на организацию сборочной линии. Кроме того, в целом продажи в С-сегменте продолжают снижаться под натиском кроссоверов.

В итоге на данный момент есть вполне обоснованный риск, что Ford и вовсе прекратит продажи Focus в России после того, как будет прекращена сборка автомобиля третьего поколения.

Отметим, что недавно Focus вышел на рынки Китая и Турции, где оснащается 3-цилиндровым атмосферным 1,5-литровым мотором на 123 лошадиные силы.

В Европе же автомобиль доступен в основном с 1-литровым EcoBoost или с 1,5-литровым дизелем. Ни один из этих моторов не пользуется популярностью в России, что также делает машину не слишком привлекательной для нашего рынка.