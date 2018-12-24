BMW грозит уголовное преследование

Немецкий автопроизводитель BMW оказался в центре скандала, который вспыхнул в Южной Корее.

Министерство транспорта этой страны оштрафовало BMW почти на 10 миллионов долларов. Причиной является задержка с отзывом ряда проблемных автомобилей.

В них существуют неисправности в системе рециркуляции отработанных газов. Это, в свою очередь, чревато неожиданным возгоранием машины.

Также власти Кореи объявили о своем намерении обратиться в органы прокуратуры с целью проведения отдельного расследования. По мнению чиновников, в BMW сознательно скрывали риск пожара и затягивали с отзывом машин.

В самой BMW не скрывают, что проблема может выйти за пределы Южной Кореи. В то же время компания утверждает, что выявлена причина недостатков, и целый ряд автомобилей уже готовится к отзыву.

В свою очередь корейцы утверждают, что проблема вызвана конструктивными особенностями и в BMW знали о ней с 2015 года. Однако имел место факт сознательного замалчивания.