Компания Hyundai рассказала о новинках для России

Компания Hyundai рассказала «Мотору», какие модели появятся на российском рынке в следующем году. Первой до нас доберется рестайлинговая Elantra, а главной новинкой линейки станет заряженный хэтчбек i30 N.

Хот-хэтч Hyundai i30 N — первая модель корейской марки, построенная спортивным подразделением N. До России она доберется в апреле 2019 года. Машина комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 250 (или 275 сил с опциональным спорт-пакетом) лошадиных сил.

Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако в будущем покупателям предложат семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» i30 N разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Обновленная «Элантра», которая уже дебютировала в Южной Корее и США, доберется до России в начале следующего года — предположительно, также весной. На домашнем рынке модель комплектуется 1,6-литровым атмосферным мотором нового семейства Smart Stream, 120-сильным «газовым» агрегатом, 136-сильным дизелем и турбодвигателем, выдающим 204 силы. В США машина предлагается только с бензиновыми агрегатами от дорестайлинговой модели, выдающими от 130 до 204 сил.

Также на следующий год запланирована российская премьера новой Hyundai Sonata . По неподтвержденной информации, дебют машины восьмого поколения состоится весной, а ее внешность будет выполнена по мотивам концепта Hyundai Le Fil Rouge 2018 года. Инсайдеры утверждают, что у «Сонаты» появятся «заряженные» версии с турбочетверкой 2.0 T-GDi от хэтчбека i30 N.

Статус еще одной новинки пока не подтвержден. Речь идет о большом кроссовере Hyundai Palisade. Флагманская модель корейской марки построена на новой платформе, оснащается бензиновым 3.8 V6 (295 сил и 355 Нм момента), кнопочным селектором трансмиссии и полным приводом HTRAC со специальными настройками для движения по снегу.