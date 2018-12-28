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Путин продлил срок «льготной» оплаты штрафов ГИБДД 

Рамблер + ещё 50 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому двадцатидневный срок оплаты штрафа ГИБДД «со скидкой» в 50%, должен быть продлён, если почтовое извещение пришло с опозданием, передаёт РИА Новости.
В документе указано, что если нарушитель получил постановление о наложении штрафа позже чем через 20 дней после его вынесения, то по срок действия «скидки» будет отсчитываться с момента, как уведомление попало автолюбителю в руки. Однако, водитель должен проявить инициативу и сам ходатайствовать об этом в управлении ГИБДД.
В настоящее время в России действует правило, согласно которому автолюбитель может оплатить половину назначенного штрафа в течение 20 дней после фиксации нарушения в базе автоинспекторов.
Автоновости , Владимир Путин , ГИБДД , РИА Новости
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