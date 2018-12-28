Путин продлил срок «льготной» оплаты штрафов ГИБДД 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому двадцатидневный срок оплаты штрафа ГИБДД «со скидкой» в 50%, должен быть продлён, если почтовое извещение пришло с опозданием, передаёт РИА Новости.
В документе указано, что если нарушитель получил постановление о наложении штрафа позже чем через 20 дней после его вынесения, то по срок действия «скидки» будет отсчитываться с момента, как уведомление попало автолюбителю в руки. Однако, водитель должен проявить инициативу и сам ходатайствовать об этом в управлении ГИБДД.
В настоящее время в России действует правило, согласно которому автолюбитель может оплатить половину назначенного штрафа в течение 20 дней после фиксации нарушения в базе автоинспекторов.