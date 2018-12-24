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Стало известно, когда новый Ford Explorer приедет в Россию 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Ford
Компания Ford готовится к мировой премьере абсолютно нового Explorer, который покажут через пару недель. Разумеется, большой 7-местный кроссовер приедет на российский рынок, и мы уже узнали когда. А еще выяснили, что в РФ может вернуться пикап Ford Ranger, и почему новый Focus пока можно не ждать!
Мировой дебют нового поколения Ford Explorer состоится уже 9 января в США. Причем, не на автосалоне в Детройте, а на неделю раньше — в рамках отдельной презентации, после чего машина отправится непосредственно на выставку. Как сообщили АвтоВестях в российском представительстве Ford, новый Explorer обязательно появится на нашем рынке: при благоприятном стечении обстоятельств запуск в РФ состоится уже в конце 2019 года. Производство большого кроссовера, как и прежде, будет локализовано в Елабуге.
Объявлены российские цены на новый Range Rover Evoque
Визуально новый Explorer сохранит узнаваемый дизайн-код, а вот технической части вседорожник ждут куда более серьезные изменения. Это и смена платформы на новую модульную "тележку" CD6 с возможностью выбора привода между задним (в США) и полным, и появление новых двигателей (включая трехлитровый 400-сильный V6-турбо от Lincoln Navigator для версии ST), а также интеграция гибридного привода. Хотя для некоторых рынков, включая Россию, для "Эксплорера" могут сохранить 3,5-литровый атмфосферник V6. Наконец, кроссовер обзаведется более современными интерьером и опциями безопасности.
Обновленный Ford Ranger
А вот еще пара интересных новостей о моделях Ford для России! Во-первых, на наш рынок может вернуться пикап Ford Ranger, который вывели из российской линейки еще 3 года назад. В базе Росстандарта уже появилось обновленное ОТТС, срок действия которого продлен до декабря 2019 года. Как объяснили АвтоВестям представители Ford, возможность вернуть "Рейнджер" в компании действительно рассматривается. Более конкретная информация должна появиться в начале следующего года.
Во-вторых, давно ожидаемый новый Ford Focus россияне могут увидеть еще нескоро либо же не увидеть вовсе. Дело в том, что с выходом нового поколения "Фокус" получил повышенный ценник и более технологичную техническую начинку (включая 3-цилиндровые атмфосферники). А поскольку спрос на автомобили сегмента С и С+ на российском рынке в целом неуклонно снижается, целесообразность организовывать выпуск Ford Focus 4-го поколения в России находится под большим вопросом.
В стенах компании Ford Sollers обсуждают два сценария: как локализацию производства во Всеволожске, так и импорт. В последнем случае "фордовцы" на успех не рассчитывают: высокий ценник на "Фокус" неизбежно сделает эту модель такой же нишевой, как, например, VW Golf.
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Автоновости , Lincoln , Ford Ranger , Ford Focus , Ford Explorer , Lincoln Navigator , Volkswagen , Rover , Land Rover , Sollers , Ford , сайт "Автовести"
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