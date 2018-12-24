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Российский мотор появится в американских гонках 

Авторамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: © gdriveracing.com
СМИ узнали, что в 2020 году команда G-Drive Racing планирует использовать бренд «Аурус».
По информации портала Dailysportscar, через год G-Drive Racing может принять участие в американском турнире MSA Weathertech Sportscar Championship на прототипе топового класса DPi с двигателем, брендированным как мотор Aurus. Речь идет о 4,5-литровом силовом агрегате Gibson GL458 мощностью 665 л.с. Это стандартная практика для гоночных серий. Например, в Формуле-1 Red Bull Racing использует двигатели Renault и Honda под брендом Tag Heuer.
Напомним, под брендом «Аурус» выпускаются автомобили, разработанные в рамках проекта «Кортеж». На сегодняшний день модельный ряд представлен лимузином и седаном Senat, а также минивэном Arsenal. В скором времени будет представлен внедорожник Komendant. «Сенат»-лимузин использует в рабочих поездках Владимир Путин, а седан и минивэн входят в кортеж главы государства.
Как сообщал «Авторамблер», ранее один из дилеров бренда открыл прием предзаказов на лимузин как у Путина. Для того, чтобы в будущем получить отечественный «Сенат», необходимо внести предоплату в размере 1,5 млн рублей. Причем конечная цена автомобиля пока не названа, как и сроки начала поставок клиентам.
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Автоновости , Бортжурнал , Renault , Honda , Владимир Путин , Арсенал
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