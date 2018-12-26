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Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде 

Авторамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: Авторамблер
Производство флагманского кроссовера Audi будет осуществляться методом крупноузловой сборки на заводе «Автотор».
СМИ узнали о начале выпуска Audi Q7 второго поколения на калининградском «Автоторе» — производство, по информации Drom.ru, наладят к весне 2019 года. Пока же на заводе производят автомобили брендов BMW, Kia, Genesis, Hyundai и других. Причем некоторые модели собирают по полному циклу, а некоторые — крупноузловым методом. По итогам прошлого года предприятие выпустило более 144 тыс. автомобилей.
Марка Audi принадлежит концерну Volkswagen, который в свою очередь имеет производственные мощности в Калужской области. Там собирают модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Там же выпускали и первое поколение Audi Q7.
Еще несколько моделей бренда Skoda, который также принадлежит Volkswagen, собирают на заводе Группы ГАЗ — это Skoda Octavia и Kodiaq.
Однако выбор Audi пал на «Автотор» по той причине, что заводы в Калуге и Нижнем Новгороде специализируются на сборке по полному циклу — то есть, со сваркой и покраской. Организовывать производство Q7 по тому же принципу финансово невыгодно, учитывая сравнительно невысокие объемы продаж модели.
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Автоновости , VolksWagen , Группа ГАЗ
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