Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде

Производство флагманского кроссовера Audi будет осуществляться методом крупноузловой сборки на заводе «Автотор».

СМИ узнали о начале выпуска Audi Q7 второго поколения на калининградском «Автоторе» — производство, по информации Drom.ru, наладят к весне 2019 года. Пока же на заводе производят автомобили брендов BMW, Kia, Genesis, Hyundai и других. Причем некоторые модели собирают по полному циклу, а некоторые — крупноузловым методом. По итогам прошлого года предприятие выпустило более 144 тыс. автомобилей.

Марка Audi принадлежит концерну Volkswagen , который в свою очередь имеет производственные мощности в Калужской области. Там собирают модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Там же выпускали и первое поколение Audi Q7.

Еще несколько моделей бренда Skoda, который также принадлежит Volkswagen, собирают на заводе Группы ГАЗ — это Skoda Octavia и Kodiaq.

Однако выбор Audi пал на «Автотор» по той причине, что заводы в Калуге и Нижнем Новгороде специализируются на сборке по полному циклу — то есть, со сваркой и покраской. Организовывать производство Q7 по тому же принципу финансово невыгодно, учитывая сравнительно невысокие объемы продаж модели.