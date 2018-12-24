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АвтоВАЗ готовит восемь новых автомобилей 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Российский автогигант анонсировал планы по выпуску новинок в ближайшие семь лет.
Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, до 2026 года на рынке появятся восемь новых моделей и девять рестайлинговых. Пока же компания выпускает семейство Vesta, в которой входят седан, его Cross-версия, универсал и его вседорожный вариант, а также Vesta Sport. Кроме того, бренд представлен моделями XRay и XRay Cross, Lada 4x4, Largus и Lada Granta. Последняя представлена в кузове седан, хэтчбек, лифтбек и универсал.
Ранее стало известно, что премьера спортивной Lada Vesta Sport была отложена на начало 2019 года. При этом изначально новинку хотели выпустить на рынок в конце текущего года.
Кроме того, известно о намерении АвтоВАЗа выпустить на рынок коммерческий "каблучок" — он, скорее всего, будет представлять собой перелицованную версию Renault Dokker с X-образным дизайном передней части в стиле "Весты". Новинку назовут Lada Van.
Можно предположить, что до 2026 года Lada Vesta может сменить поколение. Ранее тема нового седана уже поднималась в ходе встречи с дилерами российского бренда. Тогда продавцам продемонстрировали варианты дизайна интерьера "Весты" второго поколения. Еще одной новинкой может стать следующая генерация Lada 4x4, прототип которой показали осенью на Московском автосалоне.
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Автоновости , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Renault , Renault Dokker , Автоваз
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