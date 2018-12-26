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Mitsubishi с 1 января повышает цены на автомобили в России 

РИА Новости + ещё 12 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Mitsubishi объявляет о пересмотре розничных цен на весь модельный ряд автомобилей в России с 1 января 2019 года, говорится в сообщении компании.
Повышение цен будет в диапазоне 25-50 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля, подробный список моделей с обновленными ценами будет опубликован на сайте компании 1 января.
"Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%. Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее. У тех, кто давно планировал покупку автомобиля Mitsubishi, ещё есть время, чтобы сделать это по цене уходящего 2018 года", — говорит президент и главный исполнительный директор Mitsubishi в России Осаму Иваба.
Автоэксперты и дилеры, опрошенные РИА Новости в середине декабря, единодушно предрекли рост ценника легкового автомобиля в следующем году и лишь немного разошлись в его степени и наборе факторов, которые повлияют на подорожание. Автоконцерны тогда не стали отвечать на вопросы о ценовой политике.
По подсчетам аналитического агентства "Автостат", только в этом году средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка) цена новой легковой машины в РФ выросла на 8-8,5%, до 1,44-1,45 миллиона рублей. По словам исполнительный директора "Автостата" Сергея Удалова, цены продолжат расти, и средневзвешенная цена легковой машины за 2019 год может вырасти примерно на 5%.
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Автоновости , РИА Новости
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