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В России подорожают автомобили 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года большинство марок автомобилей в России подорожают в цене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
С 1 января автомобили японской марки Mitsubishi вырастут в цене примерно на два процента (около 25-50 тысяч рублей), в зависимости от модели авто. В компании объясняют это решение повышением НДС. «Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее», — объяснил решение поднять цены гендиректор компании ​Осаму Иваба.
О росте цен на свою продукцию также предупредили АвтоВАЗ, Nissan, Audi, Hyundai и другие бренды.
«Корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов. Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд Lada», — заявил изданию представитель российского автопроизводителя.
Первым о повышении цен на свою продукцию заявили в Volvo.
«В среднем по всему модельному ряду Volvo цены вырастут на 1,9 процента», — сообщал производитель.
Из-за повышения НДС россиянам следует приготовиться к повышению цен практически на все категории товаров, так как производители и торговые сети постараются перенести потери собственного бизнеса на конечного потребителя. Внешэкономбанк и министр экономического развития Максим Орешкин ранее утверждали, что именно из-за роста НДС начало 2019 года будет «непростым».
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Комментарии1
Автоновости , Максим Орешкин , ВЭБ , Автоваз
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