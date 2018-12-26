В России подорожают автомобили

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года большинство марок автомобилей в России подорожают в цене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

С 1 января автомобили японской марки Mitsubishi вырастут в цене примерно на два процента (около 25-50 тысяч рублей), в зависимости от модели авто. В компании объясняют это решение повышением НДС. «Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее», — объяснил решение поднять цены гендиректор компании ​Осаму Иваба.

О росте цен на свою продукцию также предупредили АвтоВАЗ , Nissan, Audi, Hyundai и другие бренды.

«Корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов. Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд Lada», — заявил изданию представитель российского автопроизводителя.

Первым о повышении цен на свою продукцию заявили в Volvo.

«В среднем по всему модельному ряду Volvo цены вырастут на 1,9 процента», — сообщал производитель.