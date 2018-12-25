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В Москве зафиксировали пробку в 2,7 миллиона сантиметров 

Мослента + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
В российской столице наблюдается серьезный дорожный затор длиной в 27 километров. Об этом во вторник, 25 декабря, свидетельствуют данные портала «Яндекс. Пробки».
По информации портала на 16:00, движение осложнено по внешней стороне МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до Дмитровского шоссе. Уточняется, что это самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю.
Ранее сообщалось, что 25 декабря пробки на московских дорогах будут «мертвыми». На дорожную обстановку, помимо традиционных предновогодних заторов и снежной погоды, повлияют ограничения, введенные из-за Кремлевской елки.
6 декабря столичных водителей предупредили о том, что в последние две недели декабря ожидаются серьезные затруднения на дорогах. Сообщалось, что регулярные новогодние пробки будут наблюдаться уже с середины месяца, пик загруженности придется на 24-28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей пойдет на спад.
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Автоновости , Яндекс
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