«Известия»: на некоторых дорогах в России планируют увеличить лимит скорости

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) планирует увеличить разрешенный лимит скорости на нескольких участках трасс в Псковской области и Пермском крае, а также платных трассах М-4 и М-11. Об этом сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что планируемое изменение допустимой скорости с 90 км/ч до 110 км/ч коснется Псковской области на участках трасса М-9 "Балтия", Р-23, Р-56, и А-212. Также аналогичный лимит планируется ввести в Пермском крае на участке трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург). Кроме того, на платных трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург" лимит планируется повысить до 130 км/ч.

В настоящее время на шести российских федеральных трассах уже действуют 20 участков с лимитом скорости в 110 км/ч. Также ведомство планирует увеличить скорость на трассах Р-22 "Каспий", А-289 Краснодар — Керчь, Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск, М-8, Р-217, М-5, А-370.

Прежде чем повышать допустимую скорость, требуется выполнить определенные условия: обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части, установить противоослепляющие экраны, отметили в пресс-службе Росавтодора.

Увеличение максимальной разрешенной скорости при соблюдении повышенных требований безопасности снижает аварийность на трассах. Результаты, полученные на тестовых участках после 2013 года, это подтверждают.