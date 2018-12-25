СМИ: на нескольких федеральных дорогах России повысят лимит скорости

В России намерены увеличить разрешенную скорость на некоторых федеральных дорогах с 90 до 110 километров в час, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росавтодор.

В первую очередь скоростной режим предполагается изменить на территории Псковской области и Пермского края. Речь идет о 419 — 616-м км трассы М-9 "Балтия", 178 — 542-м км дороги Р-23, 105 — 141-м км дороги Р-56, 4 — 59-м км дороги А-212.

Издание сообщает, что также возможно повышение разрешённой скорости до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

По данным газеты, такие нововведения нужны для повышения пропускной способности дорог и снижения аварийности.