Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: на нескольких федеральных дорогах России повысят лимит скорости 

Газета.Ru + ещё 4
В России намерены увеличить разрешенную скорость на некоторых федеральных дорогах с 90 до 110 километров в час, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росавтодор.
В первую очередь скоростной режим предполагается изменить на территории Псковской области и Пермского края. Речь идет о 419 — 616-м км трассы М-9 "Балтия", 178 — 542-м км дороги Р-23, 105 — 141-м км дороги Р-56, 4 — 59-м км дороги А-212.
Издание сообщает, что также возможно повышение разрешённой скорости до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
По данным газеты, такие нововведения нужны для повышения пропускной способности дорог и снижения аварийности.
Газета.Ru: последние новости
В Госдуме захотели привязать полис ОСАГО к водителю МВД предложило ужесточить правила прохождения техосмотра В ГИБДД хотят регулярно проверять водителей на знание ПДД
Автоновости , Автоспорт , Видео , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АвтоВАЗ готовит восемь новых моделей2
Mercedes-Benz A200: машина для тревожных родителей
Марка Aurus поучаствует в американских автогонках?
Когда абсолютно новый Ford Explorer приедет в Россию
Новая Lada появится раньше, чем ожидалось
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:36
Водитель BMW выжил после сальто в 2,5 оборота
ДТП
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
00:34
Водитель протаранил полицейских в Петербурге
ДТП
00:20
Тройное ДТП произошло в Крыму
ДТП
01:14
Водитель мгновенно поплатился за хамство на дороге
Автоновости
00:30
Toyota дала послушать двигатель новой «Супры»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение