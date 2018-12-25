Трасса «Таврида» готова на 50%

Готовность 250-километровой трассы "Таврида" на всей протяженности от Керчи до Севастополя составляет 50%, сообщил РИА Новости министр транспорта республики Крым Сергей Карпов

Рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя (190 километров) будет открыто в ночь на 31 декабря 2018 года, сообщил ранее Сергей Карпов.

"Напомню, что строительство трассы "Таврида" ведется в две очереди. Первая очередь — это участок трассы от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении по одной полосе в каждую сторону — готова. Общая готовность всей трассы (все семь этапов от Керчи до Севастополя, 250 километров) составляет на сегодняшний день 50%", — сказал Карпов.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планируется завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.