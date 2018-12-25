ГИБДД хочет перейти на пятилетний план 

Государственная автомобильная инспекция страны заявила желание перейти на пятилетний план работы.
Но, существует ряд ограничений, которые важно учитывать. Так, предложенный план дальнейшей работы сейчас находится на рассмотрении у Министерства России. В случае, если чиновники единогласно примут соответствующее решение, то все поправки в законе будут появляется регулярно один раз в пять лет.
Глава ведомства заявил, что такой способ работы позволит водителям соблюдать правила дорожного движения, не ошибаясь. Основная причина проблем на его взгляд заключается в том, что сегодня водители просто не успевают подстраиваться под появляющиеся изменения, в связи с чем регулярно нарушают правила дорожного движения.
Для того, чтобы досконально продумать все поправки в закон была создана специализированная рабочая группа сотрудников, которые и занимались разработками деталей проекта. Несколько месяцев назад Министерство внутренних дел ввели запрет на появление изменений в ПДД, тем самым поставив «на паузу этот процесс».