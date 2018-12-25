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ГИБДД хочет перейти на пятилетний план 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Государственная автомобильная инспекция страны заявила желание перейти на пятилетний план работы.
Но, существует ряд ограничений, которые важно учитывать. Так, предложенный план дальнейшей работы сейчас находится на рассмотрении у Министерства России. В случае, если чиновники единогласно примут соответствующее решение, то все поправки в законе будут появляется регулярно один раз в пять лет.
Глава ведомства заявил, что такой способ работы позволит водителям соблюдать правила дорожного движения, не ошибаясь. Основная причина проблем на его взгляд заключается в том, что сегодня водители просто не успевают подстраиваться под появляющиеся изменения, в связи с чем регулярно нарушают правила дорожного движения.
Для того, чтобы досконально продумать все поправки в закон была создана специализированная рабочая группа сотрудников, которые и занимались разработками деталей проекта. Несколько месяцев назад Министерство внутренних дел ввели запрет на появление изменений в ПДД, тем самым поставив «на паузу этот процесс».
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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