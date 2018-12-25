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Лимузины «Кортеж» будут собирать в Татарстане 

Рамблер + ещё 34 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Президентские автомобили «Аурус» будут производиться серийно на производственном комплексе «Соллерс-Елабуга» в Татарстане. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По словам министра, в 2019 году будет вестись подготовка к серийному производству «Аурусов». Выход машин в серию запланирован на 2020-й с завода «Соллерс», расположенного на территории особой экономической зоны «Алабуга».
«Там будут созданы мощности для выпуска пяти тысяч автомобилей в год», — сообщил Мантуров.
Автомобили семейства «Аурус» разрабатываются для первых лиц государства с 2012 года. Лимузин «Аурус Сенат» был впервые представлен широкой публике 7 мая, когда переизбранный президентом России Владимир Путин приехал на нем на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце.
По словам Дениса Мантурова, ныне «Аурусы» производятся на московской площадке НАМИ в единичных экземплярах.
В настоящее время НАМИ заканчивает международную сертификацию седанов и лимузинов «Аурус Сенат» и приступает к сертификации в России микроавтобуса «Аурус Арсенал», а выпуск внедорожника семейства «Аурус» планируется на 2021-2022 годы.
Комментарии
Автоновости , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг , Sollers , ИТАР-ТАСС
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