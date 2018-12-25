Лимузины «Кортеж» будут собирать в Татарстане

По словам министра, в 2019 году будет вестись подготовка к серийному производству «Аурусов». Выход машин в серию запланирован на 2020-й с завода «Соллерс» , расположенного на территории особой экономической зоны «Алабуга».

«Там будут созданы мощности для выпуска пяти тысяч автомобилей в год», — сообщил Мантуров.

Автомобили семейства «Аурус» разрабатываются для первых лиц государства с 2012 года. Лимузин «Аурус Сенат» был впервые представлен широкой публике 7 мая, когда переизбранный президентом России Владимир Путин приехал на нем на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце.

По словам Дениса Мантурова, ныне «Аурусы» производятся на московской площадке НАМИ в единичных экземплярах.

В настоящее время НАМИ заканчивает международную сертификацию седанов и лимузинов «Аурус Сенат» и приступает к сертификации в России микроавтобуса «Аурус Арсенал», а выпуск внедорожника семейства «Аурус» планируется на 2021-2022 годы.