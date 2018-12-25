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УАЗ назвал сроки выхода модели Патриот с АКП 

Автовести 3 часа назад
Фото: © УАЗ
Ульяновский автозавод собирается расширить аудиторию внедорожника Патриот за счет вывода долгожданной "автоматической" версии. Правда, дебют такой машины состоится позже, чем ожидалось.
Тот факт, что ульяновский внедорожник вскоре получит классический автомат, производитель подтвердил еще несколько месяцев назад. Вот только поклонники УАЗа ждали АКП уже весной 2019 года, но в реальности подождать придется дольше.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителей автозавода, премьера Патриота с АКП состоится только осенью. Ульяновцы уже поясняли, что появление АКП никак не скажется на внедорожных возможностях отечественной машины.
Отметим, что к установке на УАЗ Патриот готовится автоматическая КПП 6L50 французской компании Punch Powerglide, которая имеет 6 передач и способна "переваривать" тягу до 450 Нм. Работать на "Патриоте" ей предстоит с новым мотором ZMZ Pro, которым начали оснащать внедорожник после недавнего рестайлинга. При объеме в 2,7 л развивает он 150 л.с., а максимум крутящего момента в 235 Нм доступен уже с 2 650 об/мин. Сколько будет стоить двухпедальный внедорожник, пока неизвестно — предполагаемое удорожание составит 60-100 тысяч рублей.
УАЗ Патриот с автоматом — далеко не единственная новинка ульяновского автозавода в 2019 году. Утверждается, что производитель готовит специальные версии "Буханки", "Хантер" и "Патриота". Подробностей об этих моделях пока нет.
Отметим также, что УАЗ Патриот накануне новогодних праздников успел подорожать на 15-18 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
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