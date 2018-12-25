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«АвтоВАЗ» представил обновленные фургоны и пикапы Lada Granta 

ТК «Звезда» + ещё 11 2 часа назад
Фото: Пресс-центр ПАО АВТОВАЗ
Коммерческая линейка машин Lada Granta отличается рессорной задней подвеской и полурамной конструкцией кузова.
«АвтоВАЗ» выпустил новую линейку коммерческих машин на базе модели Lada Granta.
Как сообщает пресс-служба компании, для заказа доступны модификации: фургон-рефрижератор, бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны.
Коммерческая линейка машин Lada Granta отличается рессорной задней подвеской и полурамной конструкцией кузова. Грузоподъемность автомобилей составляет 720 килограмм. В салоне появились сиденья с развитой боковой поддержкой. Все машины будут оснащены 1,6-литровыми 8-клапанными моторами и доработанными механическими коробками передач.
В список оборудования будут включены электростеклоподъемники, подушка безопасности водителя, центральный замок, усилитель руля, аудиоподготовка и тонировка стекол.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» собирается до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
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Автоновости , Lada Granta , Lada , Автоваз
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