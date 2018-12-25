Стало известно, когда ГИБДД введет новые автомобильные номера

Как сообщалось ранее, Госавтоинспекция РФ планировала запустить в обиход номера нового стандарта с 01.01.2019 года. В список попало десять типов номеров: для мопедов, мотоциклов, машин зарубежного производства, а также для старинных автомобилей и спорткаров.

Однако сделать это в намеченные сроки ГИБДД не удалось. Как выяснилось, произошли проблемы с госзакупками.

По предварительным данным программа начнет работать с августа будущего года.

Также в августе (с 04.08.2019 года) заработает новая система госрегистрации ТС.

Среди нововведений особо интересным на наш взгляд является тот факт, что автоинспекция будет выдавать автовладельцу лишь буквенно-цифровую комбинацию. А собственно изготовить сам номерной знак будет разрешено на стороне.

В целом на 2019 год у ГИБДД большие планы. В Госавтоинспекции уверены, что все нововведения пойдут на пользу безопасности водителей и пешеходов.