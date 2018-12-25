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Стало известно, когда ГИБДД введет новые автомобильные номера 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как сообщалось ранее, Госавтоинспекция РФ планировала запустить в обиход номера нового стандарта с 01.01.2019 года. В список попало десять типов номеров: для мопедов, мотоциклов, машин зарубежного производства, а также для старинных автомобилей и спорткаров.
Однако сделать это в намеченные сроки ГИБДД не удалось. Как выяснилось, произошли проблемы с госзакупками.
По предварительным данным программа начнет работать с августа будущего года.
Также в августе (с 04.08.2019 года) заработает новая система госрегистрации ТС.
Среди нововведений особо интересным на наш взгляд является тот факт, что автоинспекция будет выдавать автовладельцу лишь буквенно-цифровую комбинацию. А собственно изготовить сам номерной знак будет разрешено на стороне.
В целом на 2019 год у ГИБДД большие планы. В Госавтоинспекции уверены, что все нововведения пойдут на пользу безопасности водителей и пешеходов.
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