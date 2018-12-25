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Дрифт перед мемориалом ВОВ попал на видео 

Рамблер 3 часа назад
Люберецкий автомобилист подрифтовал на пешеходной площади перед Вечным огнем, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованной каналом видеозаписи виден мемориал Великой Отечественной войны в подмосковных Люберцах и неумело дрифтующий напротив него «БМВ». В это время площадь пересекают пешеходы.
«Вот такой вот дрифт!» — произносит оператор видео, сопровождая эту реплику нецензурной бранью.
По данным РЕН ТВ, очевидцы дрифта написали заявление в полицию. В управлении Министерства внутренних дел по Московской области каналу рассказали о проверке, инициированной по факту инцидента.
В сентябре 71-летний житель ростовского города Семикаракорск попытался поджечь памятник погибшим в Великой Отечественной войне и стал фигурантом уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Автоновости , Видео , BMW , МВД , РЕН ТВ
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