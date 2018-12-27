Subaru планирует привезти в Россию свой самый большой кроссовер

Компания Subaru намерена вывести на российский рынок кроссовер Ascent. Машина дебютировала на рынке США в 2017 году с семи— или восьмиместной конфигурацией салона. На отечественном рынке Subaru Ascent мог бы составить конкуренцию Volkswagen Teramont и Toyota Highlander.

О планах российского представительства Subaru стало известно от руководителя департамента маркетинга и планирования продукта Константина Круглянского. В интервью сайту «Автомобиль года» он сказал, что клиенты часто интересуются этим кроссовером, и компания ведет переговоры со штаб-квартирой, чтобы привезти его в Россию.

Пятиметровый Subaru Ascent оснащается новым 2,4-литровым турбооппозитником, мощность которого составляет 264 лошадиные силы и 376 Нм момента. Его дополняет вариатор Lineartronic с режимом имитации восьми передач и подрулевыми лепестками, а также фирменный полный привод с внедорожным профилем работы X-Mode и системой Active Torque Vectoring.

В стандартное оснащение Subaru Ascent входит мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трехзонный климат-контроль, четыре USB порта, 19 подстаканников и держателей для бутылок. Старшие версии комплектуются адаптивными LED-фарами, электроприводом двери багажника, аудиосистемой Harman Kardon с 14 динамиками, панорамной крышей и передней камерой с углом обзора 180 градусов.

В августе Subaru пришлось отозвать и уничтожить 293 кроссовера, так как у них отсутствовали сварные швы на центральной стойке кузова. Дилеры успели передать клиентам только девять дефектных машин.

Начальная цена Subaru Ascent в США составляет 31 995 долларов или 2,2 миллиона рублей по текущему курсу.