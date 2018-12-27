Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Subaru планирует привезти в Россию свой самый большой кроссовер 

Motor.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru намерена вывести на российский рынок кроссовер Ascent. Машина дебютировала на рынке США в 2017 году с семи— или восьмиместной конфигурацией салона. На отечественном рынке Subaru Ascent мог бы составить конкуренцию Volkswagen Teramont и Toyota Highlander.
О планах российского представительства Subaru стало известно от руководителя департамента маркетинга и планирования продукта Константина Круглянского. В интервью сайту «Автомобиль года» он сказал, что клиенты часто интересуются этим кроссовером, и компания ведет переговоры со штаб-квартирой, чтобы привезти его в Россию.
Пятиметровый Subaru Ascent оснащается новым 2,4-литровым турбооппозитником, мощность которого составляет 264 лошадиные силы и 376 Нм момента. Его дополняет вариатор Lineartronic с режимом имитации восьми передач и подрулевыми лепестками, а также фирменный полный привод с внедорожным профилем работы X-Mode и системой Active Torque Vectoring.
В стандартное оснащение Subaru Ascent входит мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, трехзонный климат-контроль, четыре USB порта, 19 подстаканников и держателей для бутылок. Старшие версии комплектуются адаптивными LED-фарами, электроприводом двери багажника, аудиосистемой Harman Kardon с 14 динамиками, панорамной крышей и передней камерой с углом обзора 180 градусов.
В августе Subaru пришлось отозвать и уничтожить 293 кроссовера, так как у них отсутствовали сварные швы на центральной стойке кузова. Дилеры успели передать клиентам только девять дефектных машин.
Начальная цена Subaru Ascent в США составляет 31 995 долларов или 2,2 миллиона рублей по текущему курсу.
Motor.ru: последние новости
Компания Mitsubishi первой повысит цены из-за нового НДС Шведский электрический сити-кар будут выпускать в Грузии Кроссовер Nissan Kicks получит гибридную версию
Комментарии
Автоновости , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведский электрический сити-кар будут выпускать в Грузии
Кого ГИБДД отправит под арест в 2019-м?2
ТОП-3 ошибок при прогреве авто зимой
С 1 января LADA обойдется дороже1
Первый Porsche без ДВС получит версию Turbo
Видео
00:27
Трамвай протащил легковушку по путям в центре Барнаула
ДТП
00:25
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ДТП Автоновости
00:19
На Кубани в ДТП погибли шесть человек
ДТП
00:19
Пылающие на МКАД автомобили сняли на видео
ДТП
00:38
Штраф за неоплату парковки увеличили вдвое
Автоновости
00:46
В Москве таксист протащил сотрудника ДПС по трассе
ДТП
03:17
Пьяный водитель в трусах протаранил десятки машин
ДТП
10:47
Детскую кровать превратили в настоящую машину
Автоновости
01:36
Водитель BMW выжил после сальто в 2,5 оборота
ДТП
01:00
На МКАД выпала овца
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение