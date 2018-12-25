Geely объявила конкурс на название конкурента Теслы

Китайский концерн Geely показал официальный тизер нового электромобиля, а заодно объявил конкурс на лучшее название — правда, принять участие могут лишь жители Китая. Пока же электромобиль носит лишь внутризаводской индекс GE11.

Впрочем, тизер не добавил никакой новой информации: еще осенью фотографии предсерийных машин появились в базе данных китайских сертификационных органов. Китайские СМИ называют машину конкурентом для Tesla Model 3. Некоторое внешнее сходство с ней действительно есть — в убирающихся ручках дверей похожей формы, в глухой «радиаторной решетке».

Длина электромобиля составляет 4736 миллиметров (это чуть короче седана Volkswagen Passat восьмого поколения), колесная база — 2700 миллиметров. Кроме того, известно, что мощность электромотора составит 177 лошадиных сил, а максимальная скорость — 150 километров в час.

А благодаря китайским фотошпионам мы знаем, каким будет интерьер электромобиля — и он несет явные черты сходства с Теслой Model 3. В центре передней панели установлен большой горизонтальный «планшет» мультимедиа-системы, руль выполнен двухспицевым, с усеченной нижней частью, а передних седоков разделяет высокий фальш-тоннель с шайбой выбора режимов движения.

Премьера электромобиля запланирована на первый квартал 2019 года.