Кроссовер Nissan Kicks получит гибридную версию

Небольшой кроссовер Nissan Kicks, выпускаемый в Бразилии, скоро получит гибридную версию e-Power c силовой установкой последовательного типа. Колеса машины будут приводиться электромотором, который питается от батареи — ее уже заряжает двигатель внутреннего сгорания.

По данным бразильского издания Notícias Automotivas, такая версия появится в 2019 или 2020 году. Аналогичная система уже используется на хэтчбеке Nissan Note e-Power для японского рынка. У него электромотор от хэтчбека Nissan Leaf мощностью 109 лошадиных сил установлен на месте коробки передач и вращает передние колеса, а трехцилиндровый двигатель 1.2 мощностью 79 сил работает в режиме генератора и заряжает батарею емкостью 1,5 киловатт-часа.

По предположению бразильских журналистов, Nissan Kicks e-Power получит литровый двигатель, который уже ставится на маленькие хэтчбеки Nissan March и седаны Nissan Versa местного производства. Причем, как и на этих машинах, мотор будет в двухтопливном исполнении — то есть потреблять как бензин, так и этиловый спирт (такое топливо популярно в Бразилии).

Небольшой кроссовер Nissan Kicks создан на платформе V от хэтчбека Nissan Micra. Сейчас его выпускают предприятия в Мексике, Бразилии, Китае и Малайзии. На многих рынках Kicks пришел на смену модели Juke: он продается в США, Канаде, Латинской Америке, многих странах Азии.