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BMW попала под уголовное преследование из-за горящих моторов 

Автовести 1 час назад
Фото: © BMW
Власти Южной Кореи планируют инициировать уголовное расследование в отношении концерна BMW. Баварскую компанию обвиняют в том, что она попыталась "спустить на тормозах" недоработку в конструкции автомобилей, которая привела к множеству самовозгораний.
Пристальное внимание со стороны прокуратуры Южной Кореи станет не первой неприятностью концерна. BMW в этой стране уже оштрафовали на 11,2 млрд вон (около 10 млн долларов). Как сообщает издание Automotive News, причиной наложения штрафа стала слишком поздняя реакция производителя на сообщения о проблемах с конструкцией автомобилей.
В нынешнем году в Южной Корее было зарегистрировано около сорока самовозгораний автомобилей BMW, вызванных недоработками в конструкции блока рециркуляции выхлопных газов (EGR) и системе охлаждения. BMW уже успела заявить о том, что отзывная кампания была инициирована своевременно — ровно в тот момент, когда расследованием была подтверждена причина возгораний. К слову, на территории страны в ходе двух отзывов (в июле и в октябре) было отправлено на сервисные станции более 170 000 машин, а общий объем отзывной кампании по этой причине по всему миру превысил 1,6 млн автомобилей.
Тем не менее в Министерстве транспорта Южной Кореи после пятимесячного расследования пришли к выводу, что производитель все же попытался скрыть конструктивные недостатки своих автомобилей и преуменьшить серьезность проблемы. Министерство в данный момент готовит обращение в прокуратуру. Концерн, в свою очередь, подтвердил, что будет всемерно сотрудничать с очередным расследованием — если его сочтут необходимым.
Стоит также отметить, что продажи BMW в Южной Корее упали на 10% после того, как информация о случаях возгораний появилась в сети. Между тем, баварский концерн считается вторым по величине иностранным премиальным производителем в Корее после Mercedes-Benz.
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Автоновости , BMW , Mercedes-Benz , Генпрокуратура РФ
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