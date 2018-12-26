Пикап Isuzu D-Max получит новый мотор в России

QutoМодель Isuzu D-Max, вышедшая на отечественный рынок в 2016 году, обзаведётся новым дизельным двигателем. Об этом сообщает газета «Авторевю».

В настоящее время пикап продаётся на нашем рынке с единственным 2,5-литровым 163-сильным турбодизельным мотором, однако в новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) уже появился новый агрегат — четырёхцилиндровый турбодизель 4JJ объёмом 3,0 л.

Ранее этот агрегат уже был представлен брендом Isuzu на различных азиатских рынках. Мощность агрегата — 177 л. с., а крутящий момент — 430 Нм (для сравнения, у 2,5-литрового мотора он составляет 400 Нм). Какого-то дополнительного преимущества помимо увеличенного литража, новый мотор, по сути, не имеет: если у 2,5-литрового мотора пик тяги приходится на 1 400 — 2 000 об/мин., то у 3,0-литрового — на 2 000 — 2 200 об/мин. Коробка передач также используется другая — из трансмиссий старшему движку полагаются 6-ступенчатая «механика» собственной разработки Isuzu и «автомат» Aisin.

Помимо нового мотора пикап Isuzu D-Max обзаведётся мультимедийной системой, камерой заднего вида, парктроником, системой бесключевого доступа, системой стабилизации прицепа и некоторыми другими полезными опциями. Появления новых версий покупателям модели, по информации дилеров, придётся ждать до весны 2019 года.

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