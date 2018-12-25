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Российский авторынок в 2019 году в лучшем случае ждет рост в 5% 

Car.ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
По предварительным прогнозам в следующем году автомобильный рынок в лучшем случае увеличится на 5%.
Сотрудники аналитической организации уверены, что показатель продаж транспорта в новом году сократится как минимум вдвое. Негативный сценарий развития событий, предусматривает и вовсе нулевой рост продаж по итогам года.
Основной причиной становится курс валют. Более того, на ситуацию с продажами так же влияет политическая и экономическая ситуация, как в стране, так и в мире.
По итогам этого года транспортный рынок увеличится на 12,9%, составив 1,8 миллиона машин. Эти показатели учитывают рост спроса в преддверии увеличения НДС с 1 января следующего года до 20%, которое повлечет за собой поднятие стоимости автомобилей. Несмотря на это предновогоднего бума среди покупателей так же не ожидается.
По данным одиннадцати прошедших месяцев аналитики смогли подсчитать, что средняя стоимость новой машины составляет 1,43 миллиона рублей. Сумма больше на 7%, в сравнении с прошлым отчетным периодом.
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