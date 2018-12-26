Mazda самостоятельно разрабатывает электромобиль

Японская компания Mazda объявила о планах представить первый электрический автомобиль, использующий собственные технологии, в 2020 году.

Несмотря на то, что совместные разработки в сотрудничестве с Toyota и Denso продолжаются, производитель намерен внедрять и новинку с нулевым уровнем выбросов, разработанную без помощи партнеров. Подтверждением этому служат комментарии генерального директора Mazda Europe Джеффа Гайтона:

«Электромобиль, который мы запустим в 2020 году будет с технологией Mazda. Технологии, над которыми мы работаем с Toyota и Denso, появятся, возможно, через пару лет».

Компания по-прежнему продолжает держать всю информацию в секрете и когда заходит речь о внешнем виде предстоящего автомобиля, глава Mazda отмечает, что отдает предпочтение более традиционному дизайну, соответствующему нынешней линейке.

Отмечается, первая электрическая модель Mazda была в разработке еще до подписания соглашения с Toyota и Denso. Подробности о партнерстве Mazda-Toyota-Denso до сих пор минимальны и не конкретизированные, единственное, что известно: компании планируют «совместно разработать базовые структурные технологии для электромобилей».