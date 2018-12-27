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Шведский электрический сити-кар будут выпускать в Грузии 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Motor.ru
Шведский стартап Uniti Sweden AB имеет в портфолио единственную модель — городской электрокар Uniti One. Собирать машины планировали на заводе в городе Ландскруна, а в помощники привлечь 24 производственных партнера: Nvidia, Siemens, Tele2, Haldex и BorgWarner. Сейчас стало известно, что электромобили будут выпускать в Грузии.
По информации ТАСС, соответствующая информация содежится в меморандуме о намерениях, подписанном Uniti Sweden AB, государственным «Партнерским фондом» и грузинской инвесткомпанией Silk Road Group. В документе «определены принципы развития совместного проекта по производству электромобилей в Грузии и соглашение о сферах совместного производства».
В декабре журнал WIRED назвал Uniti One одним из самых интригующих электрокаров 2019 года.
В октябре правительством Грузии был разработан план, согласно которому в ближайшие 10 лет около 90 процентов действующего автопарка заменят электромобилями. Для поощрения перехода на экологически чистый транспорт введён льготный налоговый режим.
Заднеприводный Uniti One оснащается 120-киловаттным электромотором (163 силы) и тяговой батареей емкостью 26 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода в 240 километров. Зарядка аккумулятора с 20 до 85 процентов занимает 25 минут. В спортивном режиме Uniti One сможет разгоняться с нуля до 80 километров в час за 3,5 секунды, Максимальная скорость — 130 километров в час.
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