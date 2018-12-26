Нейронная сеть поможет фиксировать нарушения ПДД в Москве

Инновационная система, которую задействовали в Москве, будет способствовать исключению ситуация, когда видеофиксатор неправильно распознает номерной знак, а также поможет в раскрытии действий мошенников относительно фальсификации номеров.

Столичная система видеофиксации нарушений автомобилистами ПДД теперь работает с подключением нейронной сети. Данная инновация автоматически сверяет номер авто и его марку, и не допускает возникновения ошибки при идентификации номерного знака.

Глава ведомства, отвечающего за видео и фотофиксацию нарушений ПДД в российской столице, объяснил, что ранее при первичной обработке данных с фиксирующего устройства специалисты проверяли соответствие изображения и номерного знака авто. Благодаря интеграции в систему нейросети эта работа будет проводиться автоматически: данные фиксации будут сразу идентифицироваться с маркой авто по габаритам и абрису.

Сведения с любого фиксирующего устройства будут проверяться, и в случае обнаружения ошибки будут сличаться с соответствием марки и номерного знака посредством нейросети.