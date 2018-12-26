В Россию едет еще один новый китайский кроссовер

Китайская марка FAW готовится расширить легковой модельный ряд в России. И уже весной 2019 года обещает вывести на российский рынок новый кроссовер.

Российская пресс-служба FAW сообщила, что в апреле-мае 2019 года компания планирует вывод на наш рынок нового компактного городского кроссовера Besturn X40, который начал продаваться в Китае в 2017 году.

Автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с новым 6-ступенчатым автоматом японской компании Aisin.

Производитель отмечает, что Besturn X40 будет отличаться богатым оснащением. Уже в стандартную комплектацию войдут боковые подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, задние датчики парковки, крепление детского кресла Isofix, контроль давления в шинах, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Цены на новый Besturn X40 будут объявлены ближе к старту продаж. В качестве основных конкурентов новой модели на российском рынке рассматриваются Changan CS35 (от 959 880 рублей) и Chery Tiggo 3 (от 859 900 рублей).