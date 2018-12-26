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Мировой авторынок в ноябре продолжил падение 

LiveCars.Ru 25 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
В ноябре продажи автомобилей в мире составили 7,916 миллионов единиц — это на 7,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2017 года, сообщает Autostat.ru.
Таким образом, по результатам 11-ти месяцев текущего года мировой автомобильный рынок практически опустился до нулевого роста (+0,1) — сейчас в мире продано 86,6 миллионов единиц.
Первое место в рейтинге крупнейших рынков планеты по-прежнему занимает Китай с показателем в 2,532 миллиона проданных автомобилей, но падение продаж в ноябре составило почти 14%.
Вместе с Китаем тянет вниз мировые продажи и рынок Европы — в Западной Европе в ноябре было продано 1,2 миллиона автомобилей, что на 7,3% меньше, чем года назад, а в Восточной Европе — 377,5 тысяч, что на 6,3% меньше, чем год назад.
Второй по обьемам продаж в мире рынок США показал незначительное падение в 1% до 1,38 миллиона единиц, в Канаде продажи снизились на 7,5% до 147 тысяч единиц, упали продажи и в Южной Америке (на 2,9% до 259 тысяч единиц). Небольшое падение отмечено в Южной Корее (0,6% до 159 тысяч), зато выросли продажи в Японии (на 8,6% до 436 тысяч единиц).
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