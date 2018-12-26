Москвичей предупредили о заторах около торговых центров

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) в своем Twitter предупредил жителей столицы о возможных заторах и мелких ДТП около торговых центров и на соседних улицах в преддверии новогодних праздников.

«Собираетесь на шоппинг (а на него сейчас собираются все), запасайтесь временем и терпением. Больше всего заторов и мелких ДТП будет у ТЦ и на соседних улицах. Предновогодний шоппинг дело нервное и опасное», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦОДД сообщили, что во второй половине декабря в Москве ожидаются «новогодние пробки», при этом пик загруженности столичных дорог придется на 24-28 декабря.