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Москвичей предупредили о заторах около торговых центров 

Rambler News Service + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) в своем Twitter предупредил жителей столицы о возможных заторах и мелких ДТП около торговых центров и на соседних улицах в преддверии новогодних праздников.
«Собираетесь на шоппинг (а на него сейчас собираются все), запасайтесь временем и терпением. Больше всего заторов и мелких ДТП будет у ТЦ и на соседних улицах. Предновогодний шоппинг дело нервное и опасное», — говорится в сообщении.
Ранее в ЦОДД сообщили, что во второй половине декабря в Москве ожидаются «новогодние пробки», при этом пик загруженности столичных дорог придется на 24-28 декабря.
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