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АВТОВАЗ остановил производство до 9 января 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Компания АвтоВАЗ приняла решение об остановке всех трех имеющихся линий сборочного конвейера в связи с наступающими новогодними праздниками.
Первыми прекратили работу линия по сборке кузовов, а также по выпуску модели Lada Kalina. Последней была выполнена остановка линии по производству автомобилей на платформе В0.
Согласно выпущенному приказу, на предприятии устанавливается простой в рабочем процессе с 26 по 31 декабря для всего персонала, за исключением работников, занятых на проведении планового ремонта, обслуживании технологического оборудования либо направляемых на повышение квалификации.
Также, по решению, принятому акционерами компании, всем сотрудникам, чей стаж работы на предприятии превышает один год, будет выдана денежная премия за успешное выполнение плана по введению в производство новых моделей авто.
Помимо стандартной выплаты 13 заработной платы, простым работникам будет выдано по 40 тысяч рублей, 50 тысяч — ИТР и другим специалистам. Это будет вторая подобная выплата в течение года.
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Комментарии1
Автоновости , Lada , Lada Kalina , Автоваз
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