«Жалко тратить нервы»: москвичи бросают машины из-за пробок

Десятибалльные пробки, заторы на дорогах, гололедица и обильный снегопад: москвичи традиционно делают последние приготовления к Новому году во время транспортного коллапса. Среда стала для автомобилистов днем пиковой загруженности на дорогах. Как москвичи пробираются к магазинам сквозь пробки и снегопад, читайте в материале «Газеты.Ru»

Предновогодняя Москва стала в пробку: в последние две недели до Нового года, по традиции, власти призывают москвичей и жителей Подмосковья, работающих в столице, отказаться от личного автотранспорта в пользу общественного. Впрочем, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина , ситуация на дорогах в этом году — лучше, чем раньше. В частности, об этом он 26 декабря говорил в большом предновогоднем интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы стояли в 9−10-балльных пробках. Сосуд уже был наполнен настолько, что его еще чуть-чуть подлить, и он уже будет переливаться, с «горкой» будет. Мы вообще остановимся. К этому сосуду добавилось еще столько — машин стало в полтора раза больше. Он уже должен быть раз 20 переполнен. Мы уже должны раз 20 просто остановиться. Но не остановились же?» — сказал Собянин.

Пик предновогодних пробок Центр организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировал на 26 декабря — в среду в столице прошла Общероссийская новогодняя елка, по случаю чего в первой половине дня было ограничено движение в центре города.

«В Москву прибывают дети с разных регионов страны в преддверии Общероссийской новогодней елки, которая состоится 26 декабря, — сообщил ЦОДД накануне на своем сайте. — Для обеспечения детской безопасности на столичных дорогах будут вводиться временные ограничения движения. Напоминаем, что 26 декабря с 08:30 до 15:00 будут перекрыты Б. Москворецкий мост, пл. Васильевский Спуск, Москворецкая ул., ул. Варварка».

Центр также рассказал еще об одном факторе, осложняющем ситуацию на дорогах в эти дни — снегопад, который действительно доставляет немало хлопот и дорожным службам, и автомобилистам (как, впрочем, и пешеходам). «Вместе с тем, коммунальные службы продолжают чистить дороги от снега, — говорится в сообщении. — В связи с этим дорожная ситуация в течение дня будет напряженной. Вечерний пик будет растянут по времени».

ЦОДД предложил автомобилистам обратить внимание на то, что основной пик транспортной загруженности традиционно приходится на последнюю неделю декабря из-за подготовки горожан к Новому году.

«В Москве значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок, — предупредил центр. — Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра (26 декабря — «Газета.Ru») ожидается снегопад, что также негативно может отразиться на дорожно-транспортной обстановке». Тем кто не готов отказаться от поездки на автомобиле, ЦОДД предложил отправляться в путь после окончания пикового времени — то есть после 21.00.

И действительно, уже в 14.00 пробки в столице достигли 8 баллов. Как сообщил ТАСС, затруднение движения отмечалось на всем протяжении Бульварного и Садового кольца, по МКАД машины двигались со сниженной скоростью: на северо-западе — по внешней стороне, а на юге — по внутренней.

Разумные автомобилисты, предупрежденные ЦОДД и ориентирующиеся на собственный жизненный опыт, действительно отказались от передвижения на машине и спустились в метро, где даже во временные промежутки, не приходящиеся на час пик, создавалась небольшая давка.

«Я уже давно на общественном транспорте — особенно в декабре и в снег, — призналась «Газете.Ru» москвичка Кристина. — Жалко время убивать и тратить нервы на поиск парковки».

А жительница подмосковной Балашихи Ирина даже призналась, что в конце декабря ей даже пришлось переехать в квартиру родственницы: «На Щелковском шоссе всегда в час пик большие пробки — из Балашихи от метро добираешься за час, в то время как эти 15 км по свободной дороге можно проехать за 20 минут, — пожаловалась она. —

Сейчас домой можно возвращаться по два часа, а если авария, то все три. Людей очень много, выстраиваются перед автобусами в две очереди: та, что поменьше — для тех, кто готов ехать стоя.

Тратить пять часов в день на дорогу не хочется, поэтому пришлось на время переехать в Москву».

К пиковому времени, то есть к 19.00, как показывает портал « Яндекс . Пробки», загруженность дорог составляла 9 баллов. Накануне, 25 декабря, ситуация не отличалась: в 17.30 пробки составили 8 баллов, а 24 декабря в 18.00 они составили 10 баллов — уровень снизился только 23.00.

И все же москвичи не теряют оптимизма: автомобилисты, которые слишком преданны своему личному транспорту, чтобы отказывать от него в пользу метро и автобусов, утверждают, что ситуация на дорогах не так уж и драматична.