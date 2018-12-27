Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Роспотребнадзор повторно запустит "горячую линию", — говорится в сообщении.

Специалисты с 27 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг, а также защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональный управлений Роспотребнадзора.

Как отмечается, в ноябре специалисты Роспотребнадзора уже оказали более 3,3 тысячи консультаций для жителей всех регионов страны. Надзорное ведомство держит на контроле вопрос защиты прав потребителей при оказании данных услуг.