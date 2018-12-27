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Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Роспотребнадзор повторно запустит "горячую линию", — говорится в сообщении.
Специалисты с 27 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг, а также защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.
Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональный управлений Роспотребнадзора.
Как отмечается, в ноябре специалисты Роспотребнадзора уже оказали более 3,3 тысячи консультаций для жителей всех регионов страны. Надзорное ведомство держит на контроле вопрос защиты прав потребителей при оказании данных услуг.
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Автоновости , Наука и техника , Общество , Технологии , Экономика , Роспотребнадзор
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