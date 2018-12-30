Источник сообщил о планируемом повышении цен на модельный ряд «АвтоВАЗа»

"АвтоВАЗ" с 1 января повысит цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,5-3% из-за увеличения НДС на 2 процентных пункта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами компании.

"Примерно 2,5-3% (повышение) по всему модельному ряду", — сказал собеседник агентства.

"Lada планирует небольшое увеличение цен на все модели с 1 января 2019 года, главным образом в связи с увеличением в России ставки НДС. Корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов. Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд марки", — прокомментировал в свою очередь представитель компании, отказавшись назвать точные цифры.

До этого "АвтоВАЗ" повышал цены в начале октября. Индексация затронула модели Largus и Vesta и составила менее 2%.

Mitsubishi 26 декабря объявила о пересмотре розничных цен на весь модельный ряд автомобилей в России с 1 января 2019 года. Повышение цен составит 25-50 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

Автоэксперты и дилеры, опрошенные РИА Новости в середине декабря, единодушно предрекли рост ценника легкового автомобиля в следующем году и лишь немного разошлись в его степени и наборе факторов, которые повлияют на подорожание. Автоконцерны тогда не стали отвечать на вопросы о ценовой политике.