Продан золотой Ford GT

Недавно на торгах был продан полностью сделанный из золота Ford GT за 75 000 $.

Единственное но, проданная машина в 25 раз меньше оригинала, и является просто точной моделью суперкара. Назревает вопрос, почему тогда такая высокая стоимость модели? За эту сумму можно купить парочку новых автомобилей. Все дело в том, что помимо очень точной копии, в качестве материала использовалось золото высочайшей пробы.

У модели открываются все двери, капот, багажник, полностью проработан салон, даже руль автомобиля является точной копией оригинала, колеса "обуты" в настоящую резину. Готовое изделие в длину 18 см, а полный вес машины 1,5 килограмма чистого золота. На торгах, стартовая цена была 40 000 долларов, однако в результате единственная в своем роде машина была продана за 75 000 долларов.