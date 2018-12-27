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Продан золотой Ford GT 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Недавно на торгах был продан полностью сделанный из золота Ford GT за 75 000 $.
Единственное но, проданная машина в 25 раз меньше оригинала, и является просто точной моделью суперкара. Назревает вопрос, почему тогда такая высокая стоимость модели? За эту сумму можно купить парочку новых автомобилей. Все дело в том, что помимо очень точной копии, в качестве материала использовалось золото высочайшей пробы.
У модели открываются все двери, капот, багажник, полностью проработан салон, даже руль автомобиля является точной копией оригинала, колеса "обуты" в настоящую резину. Готовое изделие в длину 18 см, а полный вес машины 1,5 килограмма чистого золота. На торгах, стартовая цена была 40 000 долларов, однако в результате единственная в своем роде машина была продана за 75 000 долларов.
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